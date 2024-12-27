Опрос показал причины отказа российских компаний от новогодних корпоративов

«Ведомости»: российские компании стали чаще отказываться от корпоративов

В 2024 году российские компании стали чаще отказываться от проведения корпоративов. Об этом сообщила газета «Ведомости» .

Русская школа управления совместно с рекрутинговой компанией Get Experts провела исследование, в котором участвовали более 1000 сотрудников и руководителей разных организаций.

Опрос показал, что в этом году новогодние корпоративы планируют провести 80% компаний, что на 10% меньше, чем в прошлом году. Примерно 20% организаций либо решили не устраивать праздник, либо еще не определились.

Основными причинами отказа от проведения мероприятий респонденты назвали отсутствие традиции в компании (31%), оптимизацию затрат (30%) и направление праздничного бюджета на благотворительность (24%).

HR-эксперт Гарри Мурадян ранее заявил, что за неприличное поведение на корпоративе следует приносить публичные извинения.