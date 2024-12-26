HR-эксперт Мурадян: за неприличное поведение на корпоративе важно лично извиниться перед коллегами
Инциденты на корпоративных мероприятиях происходят нередко, однако важно приносить публичные извинения за неприличное поведение. Об этом рассказал HR-эксперт Гарри Мурадян в беседе с ИА НСН.
По словам специалиста, если такое поведение неприемлемо для корпоративной культуры компании, человек должен признать свою ошибку и лично извиниться перед коллегами.
Как объяснил Мурадян, обсуждение инцидента с участниками и угощение коллег обедом или сладостями помогут загладить вину.
«Нужно первым идти на контакт, в этом нет ничего страшного. Если у кого-то есть недопонимание, с этим человеком лучше отдельно поговорить», — отметил эксперт.
Нарколог назвала самый безопасный алкогольный напиток
Украинские боевики выстроили рубеж обороны в Черкасском Поречном под Курском
Депутаты наградили работников газовой компании в Лосино-Петровском
«Точка роста для городов». Подмосковье внедряет лучшие мировые практики благоустройства парков
Ветеринары Подмосковья провели 2,3 млн исследований на заболевания животных
Израиль ликвидировал прикинувшихся журналистами боевиков
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте