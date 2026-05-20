Психолог Тодорова предупредила о потенциальных рисках неконтролируемого использования ИИ в образовании

Семейный и детский психолог, нейропсихолог Мария Тодорова предупредила о потенциальных рисках неконтролируемого использования искусственного интеллекта в учебной деятельности. Она отметила, что главная задача — не запретить технологии, а научить правильно их применять. Об этом написали «Известия» .

Тодорова подчеркнула, что ИИ становится привычной частью образовательной среды, и система обучения адаптируется к новым технологическим реалиям. Этот процесс аналогичен внедрению компьютеров и программ в школы в прошлом.

Сегодня акцент смещается с механического запоминания информации на формирование новых компетенций, таких как понимание принципов работы цифровых инструментов и умение критически оценивать результаты. Нейросети уже активно используются в образовательном процессе, помогая школьникам и студентам разбираться в сложных темах и развивать творческие навыки.

Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил, что с 1 сентября российские школьники начнут изучать профиль «Искусственный интеллект».