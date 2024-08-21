Оглядываться не придется. «Домодедовского упыря» вернули в Молдавию

ФСИН опровергла новость о выходе на свободу серийного убийцы Продана

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Информация о том, что осужденный за убийства, изнасилования и грабежи Иван Продан вышел на свободу на территории России и пропал, не соответствует действительности. Об этом сообщила пресс-служба УФСИН.

В ведомстве пояснили, что, в соответствии с Конвенцией о передаче осужденных лиц, в январе 2010 года осужденного Продана отправили отбывать наказание в колонию на территории Молдавии.

«По решению суда осужденный в январе 2010 года был передан для дальнейшего отбывания наказания в страну, гражданином которой он является, — Республику Молдова», — заявили во ФСИН России.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что серийный убийца Иван Продан, которого прозвали «домодедовским упырем» за использование гипнопрактик в момент преступлений, вышел на свободу в апреле и пропал. По данным издания, полиция планировала объявить его в федеральный розыск.

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