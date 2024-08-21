Серийный убийца «домодедовский упырь» вышел на свободу и пропал

Серийный убийца Иван Продан, которого прозвали «домодедовским упырем», вышел на свободу и пропал. Как сообщил Telegram-канал Shot , маньяка, который гипнотизировал и убивал жертв, могут объявить в федеральный розыск. Пока неизвестно, где он находится.

Мужчина отсидел полный срок — 25 лет, а вышел на свободу 20 апреля из тюрьмы в Мордовии. Но куда он уехал — неизвестно. У маньяка есть только паспорт, который ему выдали в колонии. За остальными документами он должен был явиться в МФЦ.

«Домодедовский упырь» родился в Молдавии, но уехал оттуда еще в 1992 году. Он колесил по всей России, на его счету пять убийств, 17 изнасилований и грабежей. И это только доказанные преступления.

«Продан начал свои зверства после того, как от него ушли жена с дочкой. Из-за проблем с женским полом Иван стал мстить случайным прохожим, у него обнаружились бисексуальные* наклонности: среди жертв были и женщины, и мужчины», — сообщили авторы публикации.

Для того, чтобы расправляться с мужчинами, убийца изучил гипнопрактики. Убивал своих жертв Продан чем придется: камнями, бутылками, найденной трубой.

Ранее на свободу вышел «лесопарковый маньяк» — отставной военный Алексей Корочкин, работавший охранником до своего заключения. Его обвинили в нападениях на влюбленных, уединявшихся в Челябинске в парке недалеко от памятника Курчатову. Мужчин преступник убивал, а женщин насиловал.

Вины Корочкин не признал и собирается подавать апелляционную жалобу. Его адвокат рассказал, что отбыв 20-летний тюремный срок бывший военный сначала «хочет прийти в себя».

* ЛГБТ — запрещенная в России экстремистская организация.