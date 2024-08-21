Сегодня 13:28 Придется ходить и оглядываться. Куда исчез освобожденный «домодедовский упырь»? Экс-оперативник Игнатов: «домодедовский упырь» мог скрыться в РФ или в могиле 0 0 0 Фото: Телеканал «360» Эксклюзив

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Серийный убийца Иван Продан, известный как «домодедовский упырь», вышел на свободу и пропал. Маньяк мог скрыться за границей, в российских регионах, его могли убить родственники жертв, рассказал 360.ru бывший оперативный сотрудник РУБОП МВД России по Москве Михаил Игнатов. По его словам, в любом случае у освободившегося преступника нет никаких шансов на социализацию, ведь в 99% случаев такие люди возвращаются к своему «ремеслу».

Сбежать на родину Не существует определенной догмы, что преступники после освобождения исчезают в определенных местах, отметил специалист. «Каждый исчезает индивидуально. У кого есть куда исчезнуть, те исчезают. Допустим, некоторые исчезают на свою историческую родину, смотря откуда они приехали: кто-то из республик Средней Азии, кто-то с Украины, кто-то из Молдавии», — объяснил Игнатов. Он добавил, что маньяки стараются перейти государственную границу нелегально, потому что в противном случае им никто не даст этого сделать. «Допустим, паспорта заграничного нет, восстановить все документы сложно и так далее. Им проще затеряться, чтобы о них забыли», — подчеркнул эксперт.

Фото: Pxhere

Затеряться в регионах России Преступники прячутся и в российских регионах. Для этого им нужно иметь документ на другое имя, например, паспорт на имя совсем другого человека с его фотографией, рассказал Игнатов. «Скрылся в какой-то отдаленный регион, где проще затеряться в толпе. Там придумать себе какую-нибудь биографию, придумать себе какую-то историю жизненную и жалостливую, чтобы разжалобить людей, найти какую-нибудь одинокую барышню и с ней попытаться начать новую жизнь», — добавил экс-оперативник. При этом, по его словам, рано или поздно все станет известно правоохранителям, так как любой населенный пункт обслуживает участковый.

Тут все зависит от добросовестности этих сотрудников полиции, которые обслуживают данную территорию. Некоторые поверят ему на слово, а некоторые нет, начнут проверять. В процессе проверки всплывет, что это никакой не Иванов Иван Иванович, а злостный и страшный кровавый маньяк Продан. Михаил Игнатов экс-оперативник

Фото: Pxhere

Самосуд от родственников Очень многие маньяки исчезают на тот свет, отметил эксперт. «Их, грубо говоря, убивают. Убивает кто? Родственники, которые не забыли, что эти маньяки сделали с их близким, родными. Они ждали, пока эта мразь выйдет на свободу», — заявил специалист. По его словам, чтобы поквитаться с маньяком по-своему, люди способны учинить самосуд. «И этот Продан лежит где-нибудь в домодедовских лесах, лесных массивах где-то закопанный. Или его, допустим, уже как-то по-другому утилизировали, или дикие звери сожрали», — не исключил Игнатов. Шансов на социализацию нет У серийных убийц нет никаких шансов на адаптацию, считает специалист. Маньяк останется маньяком навсегда, и попытки его исправить бесполезны. На свободе злоумышленник все равно будет заниматься своим делом. «В 90% случаев маньяки, которые освободились по какой-то счастливой случайности, все равно выйдут на кровавую войну против граждан страны. Поэтому задача государства — не гуманность проявлять к таким вот „Проданам“, а гуманность проявлять к гражданам, к людям законопослушным, которые живут в нашей стране», — поделился мнением Игнатов. Он считает, что маньяков необходимо навсегда изолировать от общества, чтобы у них было никаких шансов выйти на свободу. В противном случае под угрозу попадают жизнь и здоровье соотечественников, а этого быть не должно.

Лучше расстрелять. Вот меньше проблем, меньше забот. <…> Как правило, маньяк возвращается к своей маниакальной цели, возвращается к своему кровавому ремеслу. То есть возвращается к тому, за что он уже отбывал наказание. Михаил Игнатов экс-оперативник

Фото: Pxhere

Наученный горьким опытом, преступник станет еще более осторожным и осмотрительным. Он будет соблюдать меры конспирации в своем «ремесле», уверен Игнатов. «Он уже не будет никогда оставлять никаких свидетелей, даже случайных, которые могли появиться. Он добьет. Он будет заметать следы. Он будет прятаться, будет скрываться. Он постарается не оставлять никаких ДНК после себя», — предупредил специалист. В 99% случае «серийники» возвращались к своему кровавому «ремеслу», добавил эксперт. На его опыте не было такого, чтобы маньяки меняли преступное амплуа. «Они насилуют жертву и убивают ее потом, а потом еще и забирают у нее все ценные вещи. Понимаете, здесь, как говорится, три в одном. <…> Так что придется сейчас людям ходить и оглядываться: кто идет сзади, а кто идет сбоку. Вообще надо всегда оглядываться. Потому что с учетом того, что освободили такого нелюдя <…>, и он скрылся, людям теперь придется смотреть по сторонам», — заключил эксперт. По данным Telegram-канала Shot, «домодедовского упыря», который гипнотизировал и убивал жертв, могут объявить в федеральный розыск. Пока его местоположение неизвестно.