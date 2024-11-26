«Одноклассники» сократили токсичность в комментариях с помощью нейросети

Социальная сеть «Одноклассники» почти вдвое снизила уровень токсичных комментариев под постами, фотографиями и видео благодаря искусственному интеллекту. У платформы появилась новая функция, которая автоматически выявляет грубые высказывания и ограничивает их авторов в возможности оставлять новые. В зависимости от того, как часто пользователь оставляет негатив в адрес других, его доступ к комментированию могут заблокировать на срок от одного часа до суток.

Запуск этой модели позволил значительно сократить время, необходимое для обработки жалоб на токсичные публикации. Это, в свою очередь, помогает быстрее помочь людям в решении их проблем.

«Мы видим по запросам пользователей, что у нашей аудитории есть потребность в пространстве для безопасного и уважительного общения: треть всех жалоб на платформе связаны с негативными, по мнению пользователей, комментариями, а 80% обращений в службу поддержки по поводу комментариев нацелены против „токсичности“», — рассказал директор по продукту ОК Александр Москвичев.

В дополнение к другим продуктовым решениям, которые разработчики внедрили за последние два года, ограничение токсичных комментаторов поможет социальной сети не только быстрее вернуть на платформу пользователей, которые редко посещают ОК, но и привлечь новых.