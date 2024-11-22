Исследование сервиса «Одноклассники»: 40% россиян рассказали, что никогда не меняют пароли в соцсетях

Около 40% опрошенных россиян признались, что никогда не меняют пароли в соцсетях, считая это чем-то необязательным. Такую статистику привел сервис «Одноклассники», отмечая низкий уровень безопасности паролей среди российских граждан, написал «ФедералПресс» .

Еще 30% респондентов рассказали, что меняют пароли только после уведомлений о том, что их данные утекли, а 22% меняют пароли каждые три-шесть месяцев по рекомендации служб безопасности. Лишь 8% участников опроса меняют пароли на новые каждый месяц.

При выборе паролей большинство опрошенных граждан (30%) опираются на удобство и легкость запоминания. Лишь 17% используют разные пароли для разных аккаунтов, говорится с исследовании.