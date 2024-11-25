Почти 50% россиян никогда не меняли пароли к аккаунтам в соцсетях

«Одноклассники»: 40% россиян никогда не меняли пароли в соцсетях

«Одноклассники» провели исследование и выяснили, как часто россияне меняют пароли в социальных сетях. Большинство опрошенных рассказали, что не следовали советам экспертов и не меняли пароли к аккаунтам.

Порядка 40% респондентов признали, что никогда не меняли пароли, а 30% россиян вносили изменения только после уведомлений об утечке данных. Также «Одноклассники» спросили жителей России о том, используют ли они двухфакторную аутентификацию.

Около 30% респондентов подтвердили, что защищают таким образом все свои аккаунты. Еще 43% рассказали, что не знают о двухфакторной аутентификации и о том, как она работает.

По данным опроса, для создания пароля россияне в первую очередь учитывают легкость запоминания (30%) и сложность набора символов (23%). Менеджеры паролей используют только 8% опрошенных.

Ранее Александр Вураско рекомендовал россиянам пользоваться сложными паролями и регулярно их менять. В качестве дополнительной меры безопасности он также посоветовал подключить двухфакторную аутентификацию.