Румыния преследует всех, кто пытается разоблачить ее фейки о мнимой угрозе со стороны России и ее вмешательстве в выборы. Об этом рассказал в эфире RT International старший научный сотрудник Института глобальной политики Джордж Самуэли, комментируя задержание и депортацию корреспондента RT Чея Боуза из Бухареста.

При этом он отметил, что доказательств вмешательства Москвы в выборы нет.

«Итоги этих выборов, вполне вероятно, не порадуют ЕС и румынскую правящую элиту: победу, скорее всего, одержит кандидат, который ставит на первое место национальные интересы. Но им нужно уже сейчас выдавать версию, что „виновата Россия“», — заявил ученый.

Боуза задержали в аэропорту Бухареста 1 мая. В Румынию журналист приехал, чтобы освещать выборы. По его словам, сотрудники правоохранительных органов вывели мужчину из самолета сразу после посадки.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что Боуз не нарушил ни одного правила. Секретарь международного отдела Коммунистической партии США Кристофер Хелали предположил, что румынские власти депортировали корреспондента из-за опасений разоблачения махинаций с выборами.