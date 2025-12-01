Новый порядок утильсбора вступил в силу в России

С 1 декабря вступил в силу новый порядок расчета утильсбора на иномарки

С 1 декабря 2025 года в России вступили в силу новые правила расчета утилизационного сбора на импортные автомобили. Стоимость ввоза иномарок для личного пользования увеличилась от трех-пяти тысяч рублей до нескольких миллионов.

Одно из главных предусмотренных документом нововведений — отмена льготного утильсбора на автомобили с двигателями мощнее 160 лошадиных сил, ввозимые гражданами для личного пользования.

Если раньше за новый автомобиль в возрасте до трех лет необходимо было заплатить 3,4 тысячи рублей, а за машину старше трех лет — 5,2 тысячи рублей, то с 1 декабря придется уплачивать сбор сотни тысяч или даже миллионы рублей.

В октябре новые и подержанные машины в России резко подорожали на 3,5% в связи с введением нового утильсбора. В прошлый такой уровень роста цен наблюдали в ноябре 2024 года.

Первый вице-премьер Денис Мантуров отмечал, что новый утильсбор не призван закрыть отечественный рынок.