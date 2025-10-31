Мантуров заверил, что утильсбор не призван закрыть российский рынок

У кабмина нет цели «закрыть» российский авторынок с помощью утильсбора, заявил в интервью РИА «Новости» первый вице-премьер Денис Мантуров. По его словам, в правительстве прекрасно понимают, что без конкуренции отечественные производители ничего не выиграют, а, напротив, их развитие будет тормозить.

«Но нам важно создать условия для того, чтобы локальное производство было выгоднее, чем прямой импорт, и это нормальная мировая практика», — сказал он.

Так вице-премьер прокомментировал мнение о том, что изменения утилизационного сбора стали заградительной мерой. Отдельно Мантуров обратил внимание, что инвесторы из других стран при принятии решений важным для себя условием считают ликвидацию каналов серого импорта.

«Для нас ключевой момент — контроль за технологическим процессом. И, как видно на примере успешно перезапущенных площадок, комплексный подход, учитывающий интересы всех сторон, дает свой эффект», — заключил собеседник агентства.