Ввод новых правил утильсбора перенесли на 1 декабря

Новые правила утилизационного сбора вступят в силу с 1 декабря. Постановление правительства об этом опубликовали на сайте правовой информации .

Теперь утильсбор будет привязан к мощности двигателя. Для тех, кто ввозит из-за рубежа автомобили для личного пользования, сохранятся льготные коэффициенты, если автомобиль не мощнее 160 лошадиных сил.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что россияне перед вступлением в силу новых правил практически полностью обчистили рынок подержанных автомобилей в Китае и Южной Корее. В наличии остались только сильно изношенные машины.

При этом первый вице-премьер Денис Мантуров заявил, что цели закрыть российский авторынок не ставится, но необходимо сделать локальное производство более выгодным, чем прямой импорт.