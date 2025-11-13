В России цены на авто установили исторический рекорд перед повышением утильсбора

Из-за повышенного спроса на автомобили, вызванного ожиданием роста утилизационного сбора, новые и подержанные машины резко подорожали. В октябре цены на новые легковые авто выросли на 3,5%. Последний раз такой уровень наблюдался в ноябре 2024 года. Опрошенные «Коммерсантом» дилеры считают, что до конца года авто могут подорожать еще на 3–4%.

За год средневзвешенная стоимость нового легкового автомобиля в России увеличилась на 8%, сообщает «Автостат». По сравнению с сентябрем цена выросла на 2,2%, достигнув 3,43 миллиона рублей. Средняя цена на подержанные автомобили также рекордно поднялась — до 1,23 миллиона рублей. Это на 2,5% выше, чем месяц назад, и на 3% превышает показатель октября прошлого года.

«Утильсбор прямо влияет на цену автомобиля, так как формирует его стоимость для импортера и для потребителя», — сказал директор группы по обслуживанию компаний автомобильной промышленности ДРТ Александр Васильев.

Эксперты считают, что цены на автомобили будут плавно расти до конца года, даже несмотря на предстоящие праздничные акции и спецпредложения от дилеров.

Однако Артем Хомутинников, руководитель направления «Новые авто» в «Авито», допускает, что некоторые модели могут подешеветь. Это позволит дилерам быстрее продать автомобили текущего года и уменьшить запасы на складах.

С 1 декабря начнут действовать новые правила расчета утильсбора для легковых машин. Заметно подорожают автомобили с двигателем мощнее 160 лошадиных сил. Прежде всего, изменения скажутся на новых и мощных моделях, включая кроссоверы и внедорожники.