Глава Минтруда не увидел необходимости закреплять 31 декабря как выходной

Делать 31 декабря официальным выходным пока нет необходимости. Об этом сообщил РИА «Новости» глава министерства труда и социальной защиты Антон Котяков.

По его словам, введение дополнительного нерабочего дня изменит общий баланс труда и отдыха.

«Я думаю, что на этом этапе в этом нет необходимости, с учетом того, что у нас гибкое законодательство, позволяющее выходные дни двигать в соответствии с нормой», — отметил глава ведомства.

Котяков уточнил, что ежегодно правительство утверждает график праздников на основе Трудового кодекса, и этого достаточно. Он также добавил, что постановление на 2027 год уже подготовили и согласовали, в ближайшее время его подпишут.

Согласно проекту производственного календаря, новогодние каникулы продлятся 11 дней — с 31 декабря 2026-го по 10 января 2027-го.сокращенные рабочие недели.