Госдума напомнила о длинных выходных в июне

Член комитета Государственной думы по предпринимательству Алексей Говырин в интервью RT рассказал о предстоящих праздничных днях. С 12 по 15 июня в стране будет отмечаться День России, что повлечет за собой дополнительные дни отдыха.

«В соответствии с решением правительства, граждане получат четыре выходных подряд», — отметил парламентарий.

Предшествующая неделя также будет сокращена: с 9 по 11 июня включительно. Среда, 11 июня, станет укороченным рабочим днем, что соответствует трудовому законодательству. Анализ производственного календаря на 2025 год показывает 19 рабочих дней в июне, добавил депутат.

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