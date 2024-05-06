Эксклюзив 06 мая 2024, 16:56 Nordwind Airlines предоставила резервный борт после отмены рейса Москва — Оренбург Пассажирам рейса Москва — Оренбург предоставят резервный борт после отмены рейса РИА «Новости»

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Авиакомпания Nordwind Airlines предоставит резервный борт пассажирам отмененного рейса из Москвы в Оренбург. Об этом 360.ru рассказали в пресс-службе перевозчика.

«В связи с возвратом воздушного судна авиакомпания планирует перевозку пассажиров на резервном самолете. Приблизительное время вылета — 16:30 по Москве», — сообщили в Nordwind Airlines.

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Из аэропорта Шереметьево в Оренбург 6 мая вылетел самолет рейса N4 77. Однако спустя 30 минут после вылета экипаж принял решение о возвращении в воздушную гавань. На борту находились семь членов экипажа и 160 пассажиров. Пассажиров обеспечили всеми необходимыми услугами на период ожидания нового самолета.

В пресс-служба аэропорта Шереметьево 360.ru сообщали, что причиной возвращения самолета стала техническая причина.