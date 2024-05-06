Пропавший с радаров самолет вернулся в Шереметьево по технической причине | 360°

Эксклюзив 06 мая 2024, 16:03 Пропавший с радаров самолет вернулся в Шереметьево по технической причине Самолет Москва — Оренбург вернулся в Шереметьево по технической причине РИА «Новости»

Читать 360 в

Пассажирский самолет авиакомпании Nordwind Airlines сообщением Москва — Оренбург 6 мая вернулся в столичный аэропорт Шереметьево по технической причине. Об этом 360.ru рассказали в пресс-службе воздушной гавани.

Посадка состоялась успешно в 15:05 по московскому времени, пилоты самостоятельно выполнили руление до места стоянки. Помощь экипажу и пассажирам не потребовалась.

Реклама

По действующим регламентам, после остановки самолета его встретили аварийно-спасательные расчеты и задействованные экстренные службы.

Аэропорт Шереметьево продолжил обслуживание авиакомпаний и пассажиров в штатном режиме, рейсы на прилет и вылет обеспечиваются по расписанию, добавили в пресс-службе.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура в Telegram-канале сообщила, что проконтролирует соблюдение прав пассажиров на рейсе. Ведомство взяло проверку по факту посадки самолета под свой контроль.

Самолет Nordwind Airlines вылетел в Оренбург из Шереметьева, однако подал сигнал тревоги над Нижегородской областью и вернулся в аэропорт вылета. Спустя 30 минут после вылета информация о рейсе пропала из сервиса Flightradar.