Эксклюзив 06 мая 2024, 15:11 Пропавший с радаров самолет Москва — Оренбург вернулся в Шереметьево Источник 360.ru: самолет Москва — Оренбург приземлился в Шереметьево РИА «Новости»

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Пассажирский самолет авиакомпании Nordwind Airlines в полете из Москвы в Оренбург подал сигнал тревоги и развернулся. Спасатели встретили его в аэропорту Шереметьево, сообщил источник 360.ru.

Airbus A-321 вылетел из Москвы днем 6 мая, но подал сигнал тревоги, развернулся над Нижегородской областью и отправился обратно. Собеседник 360.ru сообщил, что он планировал приземлиться в Шереметьево около 15:10. К месту посадки направили экстренные службы, в том числе четыре цистерны. Посадка прошла в штатном режиме.

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Росавиация подтвердила, что самолет рейсом NWS 077 Москва — Оренбург сел в воздушной гавани. Пресс-секретарь Артем Кореняко заявил в Telegram-канале, что посадка прошла благополучно в 15:05. Решение о возвращении в столицу принял командир воздушного судна.

По данным Flightradar, самолет примерно через 30 минут полета подал сигнал тревоги и снизился до высоты трех тысяч метров. Telegram-канал Baza сообщил, что информация о нем временно пропала из сервиса, но спустя время отслеживание возобновилось.

В январе самолет из Москвы по пути в Волгоград сел в самарском аэропорту Курумоч. Прокуратура сообщила, что пассажиров временно разместили в гостинице.