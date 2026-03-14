Ночь могущества для молитв. Мусульманам рассказали, как отметить Лейлат аль-Кадр

В 2026 году мусульмане отметят Ночь могущества с 16 на 17 марта. Это событие имеет особое значение, так как возвещает о даровании Корана. Важно провести его за особыми молитвами и чтением, сообщил РИА «Новости» председатель Духовного управления мусульман Московской области муфтий Рушан Аббясов.

«Для мусульман Лейлат аль-Кадр — это время глубокого духовного сосредоточения. Верующие стремятся провести эту ночь в поклонении: совершают ночные молитвы, читают Священный Коран, поминают Всевышнего, обращаются к Нему с искренними молитвами», — сказал он.

Совершенное в Ночь могущество поклонение, по словам муфтия, превосходит все, что делалось на протяжении долгих лет. Это возможность очистить сердце от грехов и помолиться о прощении.

В 2025 году Лейлат аль-Кадр праздновался с 27 на 27 марта. Священный месяц Рамадан растянулся с 28 февраля и завершился 29 марта, в 2026 году — с 18 февраля до 19 марта.