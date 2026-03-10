Ночь, стоящая 83 лет поклонения. Что такое Лейлят аль-Кадр и как правильно встретить ее

Религиовед Невеев объяснил, что почему мусульманам так важна Ночь аль-Кадр

В последние дни Рамадана мусульмане всматриваются в ночное небо в ожидании Лейлят аль-Кадр — Ночи могущества и предопределения, которая лучше тысячи месяцев. Именно в этот период, по преданию, пророку Мухаммеду открылись первые строки Корана. Когда наступит священная ночь в 2026 году, какие традиции важно соблюсти и от чего стоит отказаться — в материале 360.ru.

Что такое Рамадан

Рамадан — девятый месяц мусульманского лунного календаря, самый важный и почитаемый период в году для последователей ислама по всему миру. Главное предназначение — духовное очищение, самодисциплина и приближение к Всевышнему через пост, молитву и благие дела.

В течение этого месяца здоровые совершеннолетние мусульмане соблюдают строгий пост — уразу. От рассвета до заката они воздерживаются от еды, питья, курения и супружеской близости.

Пост учит терпению, смирению и напоминает о тех, кто нуждается в помощи. Вечером, после захода солнца, верующие разговляются — этот прием пищи называется ифтар, а предрассветная трапеза — сухур.

Особое значение Рамадану придает то, что именно в этом месяце пророку Мухаммаду были ниспосланы первые аяты (стихи) Корана. Поэтому верующие стараются проводить ночи в молитвах, читать священную книгу и совершать как можно больше добрых дел.

Завершается месяц праздником разговения — Ураза-байрам (Ид аль-Фитр). Его отмечают массовыми молитвами, застольями и помощью нуждающимся.

В 2026 году Рамадан начался 17 февраля и закончится 19 марта.