Ночь, стоящая 83 лет поклонения. Что такое Лейлят аль-Кадр и как правильно встретить ее

Aziz Karimov/ZUMAPRESS.com
Фото: Aziz Karimov/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com

В последние дни Рамадана мусульмане всматриваются в ночное небо в ожидании Лейлят аль-Кадр — Ночи могущества и предопределения, которая лучше тысячи месяцев. Именно в этот период, по преданию, пророку Мухаммеду открылись первые строки Корана. Когда наступит священная ночь в 2026 году, какие традиции важно соблюсти и от чего стоит отказаться — в материале 360.ru.

Что такое Рамадан

Рамадан — девятый месяц мусульманского лунного календаря, самый важный и почитаемый период в году для последователей ислама по всему миру. Главное предназначение — духовное очищение, самодисциплина и приближение к Всевышнему через пост, молитву и благие дела.

В течение этого месяца здоровые совершеннолетние мусульмане соблюдают строгий пост — уразу. От рассвета до заката они воздерживаются от еды, питья, курения и супружеской близости.

Пост учит терпению, смирению и напоминает о тех, кто нуждается в помощи. Вечером, после захода солнца, верующие разговляются — этот прием пищи называется ифтар, а предрассветная трапеза — сухур.

Особое значение Рамадану придает то, что именно в этом месяце пророку Мухаммаду были ниспосланы первые аяты (стихи) Корана. Поэтому верующие стараются проводить ночи в молитвах, читать священную книгу и совершать как можно больше добрых дел.

Завершается месяц праздником разговения — Ураза-байрам (Ид аль-Фитр). Его отмечают массовыми молитвами, застольями и помощью нуждающимся.

В 2026 году Рамадан начался 17 февраля и закончится 19 марта.

Когда Лейлят аль-Кадр в 2026 году

Лейлят аль-Кадр отмечают в последние 10 дней Рамадана, обязательно в нечетную дату по мусульманскому календарю.

В 2026 году Ночь Могущества и предопределения выпадает в ночь на 17 марта.

Что такое Лейлят аль-Кадр

В переводе с арабского «лейлят» означает ночь, «аль» — это определенный артикль, указывающий на конкретную ночь. «Кадр» переводится как «могущество, величие, предопределение, судьба».

«„Кадр“ — это понятие, которое на русский язык передать сложно. Действительно, его можно охарактеризовать и как могущество, и как предопределение. Считается, что Аллах все предопределил заранее», — рассказал 360.ru религиовед Александр Невеев.

Суть этой ночи заключается в том, что при определенных условиях Аллах, как считают мусульмане, может скорректировать судьбу человека. Потому именно в эту ночь мусульмане особенно тщательно молятся, читают Коран.

Согласно преданию, в последние 10 дней пророк Мухаммед непрестанно молился. В Ночь аль-Кадр ему явился архангел Гавриил (или Джибриль на арабском), передавший пророку пять аятов суры «Аль-Аляк». Это самые первые знания, часть Корана, которую даровали людям, что стало переходом будущих мусульман от невежества к исламу.

Воистину, Мы ниспослали его в ночь могущества (предопределения). Откуда ты мог знать, что такое ночь могущества? Ночь могущества лучше тысячи месяцев (83 года — прим.ред.). В эту ночь ангелы и Дух нисходят с дозволения их Господа по всем Его повелениям. Она благополучна вплоть до наступления зари.

Сура «Аль-Кадр»

«Часть Корана даровали Мухаммеду в пещере, которая располагалась на „Горе Света“ — Джабаль Аль-Нур в Мекке. Поэтому тема света, просвещения в эту ночь преобладает», — добавил Невеев.

Традиции Ночи могущества и предопределения

Существуют особые предписания, которые верующие мусульмане соблюдают в Ночь аль-Кадр:

Многим христианам может быть непонятно, почему мусульмане празднуют ночью.

«С точки зрения христианства ночь — период, когда может прийти нечистая сила. В арабском мире ночь — это время, когда люди наконец могут отдохнуть от иссушающей, испепеляющей жары, уединиться, когда нет смысла перемещаться по пустыне, вместе с племенем арабов спокойно сесть, отпраздновать, обсудить что-то, спеть песни. Это спасение от дневного зноя», — объяснил религиовед.

Что нельзя делать в Ночь аль-Кадр

