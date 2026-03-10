Ночь, стоящая 83 лет поклонения. Что такое Лейлят аль-Кадр и как правильно встретить ее
Религиовед Невеев объяснил, что почему мусульманам так важна Ночь аль-Кадр
В последние дни Рамадана мусульмане всматриваются в ночное небо в ожидании Лейлят аль-Кадр — Ночи могущества и предопределения, которая лучше тысячи месяцев. Именно в этот период, по преданию, пророку Мухаммеду открылись первые строки Корана. Когда наступит священная ночь в 2026 году, какие традиции важно соблюсти и от чего стоит отказаться — в материале 360.ru.
Что такое Рамадан
Рамадан — девятый месяц мусульманского лунного календаря, самый важный и почитаемый период в году для последователей ислама по всему миру. Главное предназначение — духовное очищение, самодисциплина и приближение к Всевышнему через пост, молитву и благие дела.
В течение этого месяца здоровые совершеннолетние мусульмане соблюдают строгий пост — уразу. От рассвета до заката они воздерживаются от еды, питья, курения и супружеской близости.
Пост учит терпению, смирению и напоминает о тех, кто нуждается в помощи. Вечером, после захода солнца, верующие разговляются — этот прием пищи называется ифтар, а предрассветная трапеза — сухур.
Особое значение Рамадану придает то, что именно в этом месяце пророку Мухаммаду были ниспосланы первые аяты (стихи) Корана. Поэтому верующие стараются проводить ночи в молитвах, читать священную книгу и совершать как можно больше добрых дел.
Завершается месяц праздником разговения — Ураза-байрам (Ид аль-Фитр). Его отмечают массовыми молитвами, застольями и помощью нуждающимся.
В 2026 году Рамадан начался 17 февраля и закончится 19 марта.
Когда Лейлят аль-Кадр в 2026 году
Лейлят аль-Кадр отмечают в последние 10 дней Рамадана, обязательно в нечетную дату по мусульманскому календарю.
В 2026 году Ночь Могущества и предопределения выпадает в ночь на 17 марта.
Что такое Лейлят аль-Кадр
В переводе с арабского «лейлят» означает ночь, «аль» — это определенный артикль, указывающий на конкретную ночь. «Кадр» переводится как «могущество, величие, предопределение, судьба».
«„Кадр“ — это понятие, которое на русский язык передать сложно. Действительно, его можно охарактеризовать и как могущество, и как предопределение. Считается, что Аллах все предопределил заранее», — рассказал 360.ru религиовед Александр Невеев.
Суть этой ночи заключается в том, что при определенных условиях Аллах, как считают мусульмане, может скорректировать судьбу человека. Потому именно в эту ночь мусульмане особенно тщательно молятся, читают Коран.
Согласно преданию, в последние 10 дней пророк Мухаммед непрестанно молился. В Ночь аль-Кадр ему явился архангел Гавриил (или Джибриль на арабском), передавший пророку пять аятов суры «Аль-Аляк». Это самые первые знания, часть Корана, которую даровали людям, что стало переходом будущих мусульман от невежества к исламу.
Воистину, Мы ниспослали его в ночь могущества (предопределения). Откуда ты мог знать, что такое ночь могущества? Ночь могущества лучше тысячи месяцев (83 года — прим.ред.). В эту ночь ангелы и Дух нисходят с дозволения их Господа по всем Его повелениям. Она благополучна вплоть до наступления зари.
Сура «Аль-Кадр»
«Часть Корана даровали Мухаммеду в пещере, которая располагалась на „Горе Света“ — Джабаль Аль-Нур в Мекке. Поэтому тема света, просвещения в эту ночь преобладает», — добавил Невеев.
Традиции Ночи могущества и предопределения
Существуют особые предписания, которые верующие мусульмане соблюдают в Ночь аль-Кадр:
- Углубленное изучение Корана — чтение сур, которые даровали в ту ночь пророку Мухаммеду. Это первые 114 глав Корана;
- Усиленное чтение молитв;
- Ритуальная трапеза ночью;
- В мечетях существует особый порядок празднования, определенная последовательность молитв. Во время проповеди мусульманам рассказывают о предопределении, его влиянии на жизнь, почему человек несет ответственность за свои грехи, хотя Аллах заранее предопределил его судьбу;
- Прощение обид;
- Покаяние;
- Добрые дела — оказание помощи нуждающимся.
Многим христианам может быть непонятно, почему мусульмане празднуют ночью.
«С точки зрения христианства ночь — период, когда может прийти нечистая сила. В арабском мире ночь — это время, когда люди наконец могут отдохнуть от иссушающей, испепеляющей жары, уединиться, когда нет смысла перемещаться по пустыне, вместе с племенем арабов спокойно сесть, отпраздновать, обсудить что-то, спеть песни. Это спасение от дневного зноя», — объяснил религиовед.
Что нельзя делать в Ночь аль-Кадр
- Нарушать пост, который верующие мусульмане держат на протяжении всего священного месяца Рамадана. Во время праздничной трапезы едят финики, сухофрукты, что-то сладкое и питательное;
- Спать;
- Развлекаться — смотреть фильмы, слушать музыку, сидеть в соцсетях;
- Сквернословить;
- Сплетничать, говорить о людях плохо;
- Заниматься бытовыми делами;
- Совершать харам — грешить.
- Хотя интимные отношения между супругами разрешены в Ночь аль-Кадр (как и в течение всего Рамадана, но после заката и до рассвета), лучше посвятить это время поклонению, молитвам и чтению Корана.