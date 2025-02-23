Сегодня 01:03 Священный месяц Рамадан в 2025 году: сроки, правила и запреты 0 0 0 Фото: Prabin Ranabhat/Keystone Press Agency / Global Look Press Общество

Еда

Праздники

Благотворительность

Правила

Религия

Коран

Ислам

Рамадан — священный месяц для мусульман по всему миру, время духовного очищения, молитв и строгого поста. В 2025 году Рамадан начнется с заходом солнца 28 февраля и завершится 29 марта. Это период, когда верующие воздерживаются от еды, питья и других физических потребностей в светлое время суток, чтобы укрепить свою веру и стать ближе к Аллаху. О значении Рамадана, его правилах, питании и поведении — в материале 360.ru.

Что такое Рамадан Рамадан — это девятый месяц исламского лунного календаря, который считается одним из самых важных в году для мусульман. Это время поста, молитв и духовного роста. В течение месяца верующие воздерживаются от еды, питья и других физических потребностей от рассвета до заката. Рамадан — это не просто воздержание, но и возможность переосмыслить свою жизнь, укрепить связь с Аллахом и проявить сострадание к тем, кто нуждается в помощи.

Фото: РИА «Новости»

Какое правильное название у праздника: «Рамадан» или «Рамазан» Название праздника часто вызывает вопросы: как правильно — «Рамадан» или «Рамазан»? Оба варианта являются верными, но их использование зависит от региона и языка. В арабском языке название месяца звучит как «Рамадан», и именно этот вариант считается литературным и общепринятым в большинстве стран. Однако в некоторых регионах, например, в Турции или на Кавказе, чаще используется форма «Рамазан». Оба названия относятся к одному и тому же священному месяцу.

Почему праздник считается священным у мусульман Рамадан считается священным, так как, согласно исламскому учению, именно в этот месяц пророку Мухаммеду был ниспослан Коран. Это событие произошло в ночь Лейлят аль-Кадр (Ночь Могущества), которая считается самой важной ночью года. Мусульмане верят, что в этот период врата рая открыты, а врата ада закрыты, и все добрые дела, совершенные в Рамадан, имеют особую ценность. Это время для укрепления веры, прощения грехов и духовного очищения.

Фото: Prabin Ranabhat/Keystone Press Agency / Global Look Press

Даты начала и конца Рамадана в 2025 году В 2025 году Рамадан начнется вечером 28 февраля и завершится 29 марта. Окончание месяца знаменуется праздником Ураза-байрам (Ид аль-Фитр), который является одним из главных исламских праздников. Точные даты могут незначительно варьироваться в зависимости от региона и наблюдения за луной. Начало и конец Рамадана определяются по исламскому лунному календарю, который короче григорианского, поэтому каждый год даты смещаются.

Суть Рамадана Суть Рамадана заключается не только в физическом воздержании, но и в духовном росте. Пост помогает мусульманам почувствовать сострадание к тем, кто живет в бедности и лишениях. Это время для укрепления связи с Аллахом, чтения священной книги, молитв и благотворительности. Рамадан учит самодисциплине, терпению и смирению, а также напоминает о важности заботы о ближних. Это период, когда верующие стремятся стать лучше, избавиться от вредных привычек и укрепить свои моральные принципы.

Фото: РИА «Новости»

Как соблюдать пост Пост в Рамадан, или саум, является одним из пяти столпов ислама. Он обязателен для всех совершеннолетних мусульман, за исключением тех, кто имеет уважительные причины для его несоблюдения. В течение дня запрещено употреблять пищу, пить воду, курить и вступать в интимные отношения. Пост начинается с рассветом (время утреннего намаза Фаджр) и заканчивается с заходом солнца (время вечернего намаза Магриб). Вечером мусульмане собираются на ифтар — разговение, которое часто проходит в кругу семьи или общины.

В каких случаях можно не соблюдать пост на Рамадан Существуют ситуации, когда мусульманам разрешено не соблюдать пост. К ним относятся болезни, беременность, кормление грудью, путешествия и пожилой возраст. Если человек временно не может поститься, он должен восполнить пропущенные дни позже. В случае хронических заболеваний или других непреодолимых обстоятельств разрешается выплатить фидью — пожертвование для нуждающихся. Это позволяет верующим выполнить свои религиозные обязанности, не подвергая риску свое здоровье.

Фото: РИА «Новости»

Что можно и нельзя делать в Рамадан В Рамадан мусульмане стремятся соблюдать не только физические, но и духовные запреты. Нельзя сквернословить, лгать, сплетничать и совершать другие греховные поступки. Вместо этого рекомендуется уделять больше времени молитвам, чтению Корана и благотворительности. Также важно поддерживать добрые отношения с окружающими и проявлять щедрость. В Рамадан особенно ценится помощь бедным и нуждающимся. Это время, когда верующие стараются стать лучше и чище как физически, так и духовно.

Календарь намаза на Рамадан 2025 Во время Рамадана мусульмане совершают пять обязательных намазов в день: Фаджр (утренний), Зухр (полуденный), Аср (послеполуденный), Магриб (вечерний) и Иша (ночной). Время намазов меняется в зависимости от географического положения и времени года. В 2025 году в период Рамадана время намазов будет следующим (по московскому времени): Фаджр: около 5:30 утра; Зухр: около 12:30 дня; Аср: около 15:30; Магриб: сразу после захода солнца (около 18:30); Иша: около 20:00. Точное время намазов можно узнать в местной мечети или через специальные мобильные приложения.

Как питаться на Рамадан Правильное питание в Рамадан играет важную роль, так как организм должен получать достаточное количество питательных веществ за ограниченное время. Утренний прием пищи, сухур, должен быть сытным и включать сложные углеводы, белки и полезные жиры. Это поможет сохранить энергию на весь день. Вечерний прием пищи, ифтар, начинается с фиников и воды, после чего можно переходить к основным блюдам. Важно избегать переедания и выбирать легкую, но питательную пищу. Рекомендуется употреблять больше фруктов, овощей, цельнозерновых продуктов и избегать жареного, соленого и сладкого.