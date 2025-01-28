Ничего не умеют, но многого хотят. Как заставить зумеров работать

Российские работодатели жалуются на зумеров, считая их неквалифицированными, эмоциональными и слишком амбициозными. HR-эксперт Юлия Исакова сообщила ведущей 360.ru Елене Кононовой, что начальникам придется подстроиться под новый контингент и найти точки соприкосновения.

Почти каждая третья компания заявила об усилении текучки кадров. Многие сотрудники уволились, проработав меньше года. Особенно работодатели жалуются на зумеров, которые ничего не умеют, эмоционально реагируют и многого требуют. Собеседница 360.ru призвала не относиться к молодежи предвзято.

«Зумеры тоже разные бывают. Причины увольнений частых очень разные, не только у зумеров. Часто очень это низкая мотивация и неудовлетворенность условиями труда», — сказала она.

Если новый сотрудник уволился, значит, по мнению Исаковой, работодатель неправильно организовал его адаптацию. Она посоветовала привлечь наставника, который буквально проведет человека по компании, а также ввести гибридный формат работы с частичной удаленкой.

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