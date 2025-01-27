Работодатели пожаловались на проблемы с молодыми сотрудниками в России

Kept: более трети работодателей столкнулись с усилением текучести кадров

Российские компании столкнулись с усилением текучести кадров. Количество увольнений растет преимущественно среди молодых начинающих специалистов, сообщило издание «Ведомости» со ссылкой на исследования аудиторско-консалтинговой компании Kept.

В опросе приняли участие 68 компаний из 20 отраслей экономики, среди которых производство потребительских товаров, розничная и оптовая торговля, технологии и IT, банки, химическая промышленность и другие сферы.

Согласно полученным данным, с проблемой текучки кадров столкнулись более трети опрошенных компаний. Тенденцию отметили среди квалифицированных сотрудников, рабочего (обслуживающего) персонала и начинающих специалистов. Меньшее число увольнений зафиксировано среди руководителей и топ-менеджмента.

Около 45% работодателей отметили учащение джоб-хоппинга— увольнение сотрудников, проработавших в компании менее года.

«Чаще всего так увольняется рабочий и обслуживающий персонал — это отмечают две трети респондентов. Еще 59% опрошенных работодателей фиксируют тенденцию среди начинающих специалистов, 38% — квалифицированных», — сообщил источник.

Кроме того, более половины — 52% опрошенных компаний — отметили существующие сложности с сотрудниками, родившимися с 2000 по 2011 год.

Большая часть проблем во взаимодействии с людьми этой возрастной категории связана со «слишком высокими требованиями к вознаграждению при недостаточных знаниях и навыках». Также работодатели пожаловались на быструю потерю интереса к работе, эмоциональную чувствительность и клиповое мышление молодых сотрудников.

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