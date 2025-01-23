Нижегородец отсудил у работодателя 2 миллиона рублей за 12 лет работы без отпуска

Нижегородец добился от работодателя компенсации за 12 лет работы без отпуска

Нижегородец, который 12 лет работал без отпуска в компании, работающей в сфере обращения с отходами, добился компенсации при увольнении через суд. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Нижегородской области.

В ведомстве рассказали, что мужчина работал в компании с июля 2011 года по декабрь 2023 без единого отпуска. После увольнения предприятие должно было выплатить ему более двух миллионов рублей компенсации, но не сделало этого. Тогда нижегородец обратился прокуратуру.

В результате правоохранители внесли представление руководству компании, после чего бывшему сотруднику выплатили все положенные деньги.

Кроме этого, в отношении предприятия возбудили уголовное дело по статье «Полная невыплата свыше двух месяцев установленных законом выплат».

Ранее депутаты Брянской областной Думы направили в ГД законопроект, который должен уточнить понятие «отпуск» для устранения неопределенности с точки зрения права.