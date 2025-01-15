Зарплата до 800 тысяч рублей. Россиянам рассказали о самой высокооплачиваемой профессии

«Зарплата.ру»: техдиректор стал самой высокооплачиваемой профессией в России

Самой высокооплачиваемой в России стала должность технического директора в производственной компании. Об этом говорится в исследовании сервиса «Зарплата.ру», которое оказалось в распоряжении у Lenta.ru .

Успешному кандидату на эту позицию работодатель предложит ежемесячный оклад до 800 тысяч рублей. Соискатель будет руководить техническим департаментом, отделами разработок и программного обеспечения.

Второе местов в топе заняла вакансия генерального директора российского производителя газораспределительных систем. На этой должности будут платить до 700 тысяч рублей. Тройку лидеров замыкает вакансия начальника отдела по работе с аптечными сетями и ассоциациями с зарплатой до 630 тысяч рублей.

Ранее член Национального союза кадровиков Ирина Лялина рассказала, что на рынке труда востребованы люди, владеющие навыками работы с искусственным интеллектом.