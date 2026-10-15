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    Невзорова* внесли в перечень террористов и экстремистов

    Александр Невзоров
    Фото: Александр Невзоров/Соцсети

    Журналиста Александра Невзорова* включили в перечень террористов и экстремистов. Об этом сообщили на сайте Росфинмониторинга.

    «Перечень террористов и экстремистов (включенные)… Невзоров* Александр Глебович, 03.08.1958 года рождения, город Ленинград», — заявили в ведомстве.

    Попавшим в список террористов и экстремистов запрещается взаимодействовать с масс-медиа, организовывать публичные мероприятия, публиковать информацию в Сети, участвовать в выборах и пользоваться финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов.

    Ранее в список террористов и экстремистов включили известного блогера Юрия Дудя*.

    *Внесен Минюстом РФ в список иноагентов, включен в ресстр террористов и экстремистов.

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