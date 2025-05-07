За последнюю четверть века Россия прошла сложный путь и благодаря такому руководителю, как Владимир Путин, осталась суверенным государством. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил президента с 25-летием со дня вступления в должность, сообщила пресс-служба РПЦ.

По его словам, правление Путина стало целой эпохой в истории России. Страна прошла непростой путь, но успешно справилась с вызовами, в том числе грозившими ее существованию.

«Благодаря Вашей твердой воле, мужеству, целеустремленности, ответственности и — главное — безграничной любви к Отечеству и верности долгу, Россия сохранилась как целостное, независимое и суверенное государство», — сказал патриарх Кирилл.

Путин впервые вступил в должность 7 мая 2000 года, почти через полгода после отставки первого президента страны Бориса Ельцина. Незадолго до юбилея российского лидера вышел документальный фильм, в котором президент показал свое жилье в Кремле, рассказал о гастрономических предпочтениях и раскрыл некоторые бытовые привычки.