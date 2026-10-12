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    Львова-Белова напомнила о дистанционном оформлении льготных билетов многодетным

    Фото: РИА «Новости»

    Более 1,2 миллиона раз многодетные семьи подтвердили право на льготный проезд минувшим летом. Об этом сообщила уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова в телеграм-канале.

    Созданный совместно с Минтрансом цифровой сервис помогает подтвердить право на льготу при оформлении билета в приложении перевозчика, на сайте или в кассе. Родителям не нужно собирать бумажные справки и посещать ведомства, подчеркнула она.

    По данным омбудсмена, к поездкам семьи готовились заранее. Более полумиллиона подтверждений прошли в системе в мае, еще свыше 300 тысяч — в июне.

    В Подмосковье 11 октября прошел День многодетной семьи. Подробнее о празднике и льготах в регионе — в материале 360.ru.

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