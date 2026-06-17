Небо над Сочи вновь открыли

Росавиация сняла временные ограничения на использование воздушного пространства в аэропорту Сочи. Об этом сообщила пресс-служба агентства.

«Сняты ограничения на выпуск и прием воздушных судов в аэропорту Сочи», — заявили в пресс-службе в 08:23.

В Росавиации уточнили, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Их в воздушной гавани вводили в 06:50 в среду.

В ночь на 16 июня из-за падения обломков украинских беспилотников началось возгорание на нефтебазе в станице Полтавской Краснодарского края. Возгорание уже потушили. В ликвидации последствий ЧП задействовали 63 человека и 21 единицу техники. Информация о пострадавших не поступала.

Из-за пожара пришлось перекрыть движение на участке автомобильной трассы от Полтавской до хутора Трудобеликовского. Сейчас его уже восстановление.