В аэропорту Сочи ввели ограничения на полеты воздушных судов

В аэропорту Сочи ввели временные ограничения на полеты самолетов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

«Аэропорт Сочи. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — заявил пресс-секретарь агентства Артем Кореняко.

Он отметил, что такие меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

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