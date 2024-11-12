Не знающих русский язык детей мигрантов предложили отлучить от школ

В ГД предложили не зачислять детей мигрантов в школы без знания русского языка

В Госдуму внесут законопроект, согласно которому детей мигрантов нельзя будет зачислять в общеобразовательные учреждения без знания русского языка. Об этом сообщил председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.

Кроме обязательного тестирования на знание русского языка и запрета на зачисление в случае неудовлетворительного результата, в документе также предлагается проводить проверку законности пребывания детей мигрантов в России при поступлении в школы.

«Предлагаем предусмотреть проверку законности их пребывания на территории России, обязательное прохождение тестирования на знание русского языка», — процитировал Володина сайт kp.ru.

Законопроект по этой теме представят в ближайшее время. Еще одна из инициатив — ужесточить правила аренды жилья мигрантами.

Ранее этот вопрос поднимал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его мнению, нигде не учащиеся и не работающие мигранты должны покинуть Россию.

Политик также отметил, что необходимо внимательно следить за пребыванием семей мигрантов в стране. Одной из проблем, по словам Медведева, стало незнание языка детьми приезжих, которые учатся в школах.