Правила аренды жилья мигрантами предложили ужесточить в России

ЛДПР предложила обязать сдавать жилье мигрантам только по договору

Партия ЛДПР предложила правительству РФ рассмотреть законопроекты, обязывающие предоставлять жилье мигрантам только по договору с максимальным сроком аренды в один год. Об этом лидер партии Леонид Слуцкий сообщил в своем Telegram-канале.

«Никакой субаренды многочисленным родственникам, друзьям и землякам. Нарушил — штраф! Не платишь собственнику — договор расторгается», — написал он.

По словам Слуцкого, ЛДПР получает большое количество жалоб на поведение иностранных арендаторов жилья. Депутат отметил, что в Москве «мигранты забирают 85% жилья».

Лидер ЛДПР также озвучил предложение наказывать не только мигрантов-нарушителей, но и арендодателей, если те владеют «резиновыми квартирами».

Ранее в России ужесточили наказание за организацию незаконной миграции. Например, за фиктивную регистрацию осужденный может сесть в тюрьму на срок до пяти лет.