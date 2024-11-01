Медведев назвал категорию мигрантов, которые обязаны покинуть Россию
Медведев: мигранты, которые не учатся и не работают, должны уехать из России
Нигде не учащиеся и не работающие мигранты должны покинуть Россию. Такое заявление сделал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Это нужно твердо помнить всем. Более того, если кто-то находится на территории нашей страны, не работает и не учится, то такое лицо в конечном счете должно покинуть нашу страну», — подчеркнул он.
Политик также добавил, что необходимо тщательно контролировать пребывание семей мигрантов в стране. Одной из проблем Медведев назвал незнание языка детьми приезжих в школах.
Ранее зампред Совбеза призвал создать в России условия, чтобы в страну приезжали соотечественники, разделяющие традиционные ценности. Также он высказался о необходимости препятствовать образованию замкнутых этнических анклавов для профилактики терроризма и экстремизма.