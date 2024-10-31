«Пора заканчивать». Медведев назвал проблемой незнание языка детьми мигрантов в школах

Медведев призвал заканчивать с приемом в школы не знающих язык детей мигрантов

Пора положить конец приему не знающих русский язык детей мигрантов в школы, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. На своей странице в «ВКонтакте» он сообщил, что провел совещание по государственной миграционной политике по поручению президента Владимира Путина.

Медведев заявил, что президент уделяет вопросу миграционной политики самое пристальное внимание. Зампред Совбеза добавил, что часто в школы и другие учебные заведения попадают дети, фактически не знающие русского языка.

«От этого страдает общий уровень образования, это тоже всем известно, и с этим пора заканчивать», — отметил Дмитрий Медведев.

За год в России выросло число нелегалов, сообщил глава МВД Владимир Колокольцев. Он уточнил, что мигрантов стало на 40% больше.