Не вставших на воинский учет двух экс-мигрантов лишили гражданства в Москве

МВД: двух не вставших на воинский учет мужчин лишили приобретенного гражданства

Фото: РИА «Новости»

В Москве двух мужчин, не вставших на воинский учет, лишили приобретенного гражданства. Об этом сообщил официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале.

«Ранее выданные им паспорта граждан Российской Федерации изъяты и признаны недействительными», — написала она.

Нарушителей лично уведомили о принятых решениях. Им сообщили о необходимости покинуть Россию в связи прекращением законных оснований для пребывания на ее территории.

В августе 2024 года президент Владимир Путин подписал закон о лишении приобретенного гражданства, если мигрант не встал на воинский учет. До этого глава государства утвердил закон, который наделил полицейских правом выдворять из страны лиц без российского паспорта.

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