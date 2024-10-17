В Москве двух мужчин, не вставших на воинский учет, лишили приобретенного гражданства. Об этом сообщил официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале.
«Ранее выданные им паспорта граждан Российской Федерации изъяты и признаны недействительными», — написала она.
Нарушителей лично уведомили о принятых решениях. Им сообщили о необходимости покинуть Россию в связи прекращением законных оснований для пребывания на ее территории.
В августе 2024 года президент Владимир Путин подписал закон о лишении приобретенного гражданства, если мигрант не встал на воинский учет. До этого глава государства утвердил закон, который наделил полицейских правом выдворять из страны лиц без российского паспорта.
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Не вставших на воинский учет двух экс-мигрантов лишили гражданства в Москве
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