Президент Путин подписал закон о праве полиции выдворять иностранцев из России

Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий полиции полномочия выдворять из страны иностранных граждан и лиц без гражданства. Документ разместили на интернет-портале правовой информации .

До этого такими полномочиями обладали только судьи и пограничники.

Мигрантов смогут помещать в спецучреждение на срок до 48 часов. При необходимости его продлят.

Закон, отметил RT, вступит в силу по истечении 180 дней после его официального опубликования.

Ранее в России предложили повысить НДФЛ для мигрантов до 30%. Как сообщили «Известия», в последние годы все больше иностранцев стремятся попасть в страну на заработки.