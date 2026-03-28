Названа средняя продолжительность жизни в России

В России средняя продолжительность жизни превысила 73 года и в ближайшие 10 лет должна вырасти до 81 года. Главный внештатный гериатр Минздрава, директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Пирогова Ольга Ткачева сообщила об этом РИА «Новости» .

«Сейчас ожидаемая продолжительность жизни превышает 73 года, и стоит задача повысить ее до 78-81 года к 2036 году», — сказала она.

К 2030 году, по оценкам специалиста, каждый четвертый россиянин перешагнет веху в 60 лет. Уже сейчас люди, достигшие этого возраста, независимо от пола, способны прожить еще около 20 лет.

Однако Ткачева убеждена, что важны не цифры, а срок активного долголетия. Она призвала сосредоточиться на сохранении социальной активности, когнитивного состояния, функциональной независимости человека, а не формального продления жизни.

Ранее специалисты «Ингосстраха» и Финансового университета при правительстве России выяснили, что россияне рассчитывают дожить до 96 лет. Самые оптимистичные ожидания озвучили люди, которым на момент опроса исполнилось 18-30 лет.