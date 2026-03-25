«Ингосстрах»: большинство россиян планируют жить до 96 лет

Жители России все чаще рассчитывают на долгую жизнь и начинают планировать ее заранее. «Ингосстрах» совместно с Финансовым университетом при правительстве России и СК «Ингосстрах Жизнь» провел исследование среди жителей 36 крупнейших городов России в возрасте от 18 до 65+ лет. Результаты оказались в распоряжении Life.ru .

В среднем респонденты рассчитывают прожить до 96 лет, при этом 37,4% уверены, что смогут дожить до 100 лет и больше. Самые высокие ожидания у группы 18–30 лет — в среднем 124 года.

Расходы на поддержание здоровья различаются в зависимости от возраста. Молодежь 18–30 лет тратит около двух тысяч рублей в месяц, респонденты старше 60 лет — около пяти тысяч рублей. Среди городов лидируют Воронеж и Казань (по семь тысяч рублей в месяц), меньше всего тратят в Махачкале (одна тысяча рублей).

Самая затратная статья — лекарства и медикаменты (59,3%). Далее по приоритету идут стоматология (12,4%), услуги сиделок и уход на дому (11,7%), реабилитация и санатории (10,3%). Среди факторов, которые помогут подготовиться к пенсии, респонденты отметили повышение доходов (28,1%), поддержку государства или работодателя (13,9%), доступные финансовые инструменты (13,2%), понятные инструкции (10,3%).

«В вопросах долголетия первостепенную роль, безусловно, играет семья, дети, своевременное формирование капитала для обеспечения подрастающего поколения достойным образованием, чтобы в первую очередь убедиться в их счастливом, полном новых возможностей и достижений будущем», — отметил Владимир Черников, генеральный директор СК «Ингосстрах‑Жизнь».

Несмотря на оптимистичные прогнозы, с медицинской точки зрения достижение возраста 120–124 лет остается редким феноменом. Современная медицина уже влияет на продолжительность жизни за счет профилактики и лечения многих заболеваний, но для кардинального изменения ситуации требуются новые технологии и исследования.