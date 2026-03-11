Ученый Эрнандес отметил, что знание нескольких языков не играет решающей роли в здоровом старении мозга

Профессор психологии из Хьюстонского университета Артуро Эрнандес считает, что знание нескольких языков может не играть решающей роли в здоровом старении мозга. Об этом написал журнал Science Direct .

Ранее в журнале Nature Aging была опубликована работа, авторы которой утверждали, что жители стран с высоким уровнем многоязычия демонстрируют более здоровое старение мозга и меньший риск ускоренного возрастного ухудшения когнитивных функций, сообщили «Известия».

Однако Эрнандес считает, что такие выводы могут быть чрезмерными. По его словам, страны Европы с высоким уровнем многоязычия одновременно относятся к наиболее экономически развитым государствам с лучшими системами здравоохранения и более высокой продолжительностью жизни.