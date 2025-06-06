Начальника отдела угрозыска Екатеринбурга обвинили во взятке от редактора Ura.ru

Начальнику отдела уголовного розыска отдела полиции № 10 в Екатеринбурге Андрею Карпову предъявили обвинение по статьям о получении взятки от сотрудника агентства Ura.ru и превышении полномочий. Об этом сообщила пресс-служба судов Свердловской области.

Материал в отношении полицейского рассмотрят в 12:00.

Также в 16:00 суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании меры пресечения редактору Ura.ru Денису Аллаярову по статье о даче взятки должностному лицу.

Днем ранее в уральской редакции Ura.ru прошли обыски. Следственные действия подтвердили представители издания. В редакции отмечали, что правоохранители заинтересовались источниками информации о событиях криминального характера на территории Свердловской области.

Силовики обнаружили на компьютерах в редакции Ura.ru подтверждения покупки оперативных сводок у представителей правоохранительных структур.