Сегодня 08:56 Начальника отдела угрозыска Екатеринбурга обвинили во взятке от редактора Ura.ru Фото: РИА «Новости»
Начальнику отдела уголовного розыска отдела полиции № 10 в Екатеринбурге Андрею Карпову предъявили обвинение по статьям о получении взятки от сотрудника агентства Ura.ru и превышении полномочий. Об этом сообщила
пресс-служба судов Свердловской области.
Материал в отношении полицейского рассмотрят в 12:00.
Также в 16:00 суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании меры пресечения редактору Ura.ru Денису Аллаярову по статье о даче взятки должностному лицу.
Днем ранее в
уральской редакции Ura.ru прошли обыски. Следственные действия подтвердили представители издания. В редакции отмечали, что правоохранители заинтересовались источниками информации о событиях криминального характера на территории Свердловской области.
Силовики обнаружили на компьютерах в редакции Ura.ru
подтверждения покупки оперативных сводок у представителей правоохранительных структур.
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