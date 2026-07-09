На западе Москвы частично перекроют движение в субботу

В субботу, 11 июля, на участке Крылатской улицы в Москве временно перекроют движение транспорта. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта.

Ограничения введут с 14:00 до 18:30 от дома № 5 до дома № 14 в связи с проведением чемпионата России по триатлону.

В Дептрансе посоветовали автовладельцам планировать свой дорожный маршрут заранее. Также с 01:00 до 20:00 в тот день на этом участке запретили парковку автомобилей.

Также в субботу часть центральных улиц Москвы перекроют для проведения парада ретротранспорта. До 20:00 нельзя будет припарковаться от Покровки до Чистопрудного бульвара, в Белгородском проезде, от Покровки до Мясницкой улицы и на Чистопрудном бульваре.

До этого часть столичных улиц перекрывали с вечера 4 до утра 5 июля. Причиной тогда стал ночной велофестиваль.