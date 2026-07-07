В центре Москвы 11 июля временно ограничат движение из-за парада ретротранспорта

Часть центральных улиц столицы перекроют в субботу, 11 июля, по ним пройдет парад ретротранспорта. Об этом сообщила пресс-служба мэра и правительства Москвы.

С полуночи до 18:00 закроют Белгородский проезд от улицы Покровки до Чистопрудного бульвара. С 06:30 до 18:30 будет запрещено движение по Чистопрудному бульвару от Покровки до Мясницкой улицы, а с 10:00 до 18:00 также и в обратном направлении. C 08:30 до 12:00 перекроют некоторые участки Садовнического проезда.

С 11:30 до 12:30 краткосрочно, не более чем на 10 минут, водители не смогут проехать от дома 22/24, строения 1 на Овчинниковской набережной до Покровки.

Также 11 июля с начала суток до 20:00 нельзя будет припарковаться на Чистопрудном бульваре от Покровки до Мясницкой улицы и в Белгородском проезде от Покровки до Чистопрудного бульвара.

Ранее часть московских улиц перекрывали с вечера 4 до утра 5 июля. Причиной стал ночной велофестиваль.