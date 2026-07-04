В Москве перекроют часть улиц из-за ночного велофестиваля

В столице временно перекроют ряд улиц и набережных из-за проведения Московского ночного велофестиваля. Ограничения затронут участки в Центральном, Западном и Северо-Западном административных округах, сообщила пресс-служба Дептранса.

Водителям рекомендовали отложить поездки в районы ограничений на автомобилях и отдать предпочтение метро. Парковку на участках временных перекрытий уже запретили.

До окончания мероприятия движение закрыли на Крылатской улице от дома 2а до дома 8. Велополоса по тому же адресу будет закрыта до 07:00 5 июля.

С 20:00 4 июля ограничения начнут действовать на Университетской площади от улицы Косыгина до Университетского проспекта в каждом направлении.

С 20:30 и до прохождения велоколонны движение будут перекрывать на улицах Нижние Мневники, Народного Ополчения, Мневники, 1905 года и Косыгина, Звенигородском и Воробьевском шоссе, проспекте Маршала Жукова, Краснопресненской, Смоленской, Бережковской и Ростовской набережных, а также на Бородинском и Карамышевском мостах.

До 23:59 5 июля ограничат проезд в парковочном кармане Университетской площади в районе пересечения с улицей Косыгина.

Кроме того, с 21:00 до окончания мероприятия закроют крайнюю правую полосу на Университетском проспекте в районе пересечения с Университетской площадью при движении в сторону Мичуринского проспекта.

Ранее ЦППК объявила, что 4 и 5 июля в электричках Москвы и Подмосковья разрешат бесплатно провозить велосипеды из-за проведения ночного велофестиваля.