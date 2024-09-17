На сайте ФНС произошел массовый сбой после рассылки уведомлений о налогах на вклады

Пользователи столкнулись с проблемами при входе в личные кабинеты на сайте ФНС

На сайте Федеральной налоговой службы возник масштабный сбой — пользователи не могут зайти в личный кабинет. Неполадки в сервисе продолжаются более двух часов.

Сбой произошел после рассылки уведомлений о начислении налога на процентные доходы по вкладам.

Причины неполадок на сайте ФНС не уточнили.

Сегодня ведомство разослало россиянам уведомления о начислении налога по счетам и депозитам. В рассылке ФНС перечислили банки с открытыми вкладами, информацию о вкладах, а также сумму, которую необходимо заплатить в качестве налога.

Под налог на вклады за 2023 год подпадут доходы от 190 тысяч рублей, на счетах человека в этом случае должно находиться более миллиона рублей. Средний размер депозита среди российских граждан составляет около 338 тысяч рублей. По данным Freedom Finance Global, сумму более миллиона рублей на счетах держат примерно 3-5% россиян.

До повышения ключевой ставки ЦБ с 18% до 19% налогом облагались доходы по вкладам от 180 тысяч рублей.