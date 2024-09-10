Экономист Рогачевский рассказал россиянам, что на данный момент вклады до 180 тыс рублей не облагаются налогом

Экономист Антон Рогачевский в беседе с «Газетой.Ru» рассказал россиянам, какая сумма дохода по вкладам в России на данный момент не облагается налогами.

Рассчитать эту сумму, по словам специалиста, можно по следующей схеме: максимальную ключевую ставку на первое число месяца, отображенную за год, нужно умножить на один миллион рублей. В текущих условиях эта сумма составляет 180 тысяч рублей, написал сайт kp.ru.

Ранее издания «Известия» со ссылкой на Федеральную налоговую службу писали, что доходы консолидированного бюджета России от налога на доходы физических лиц достигли 2,6 триллиона рублей за первые пять месяцев текущего года.