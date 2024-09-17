Россиянам напомнили, какие вклады будут облагаться налогом

«Известия»: под налог на вклады за 2023 год подпадут доходы от 190 тысяч рублей

На фоне повышения ключевой ставки Центробанка с 18% до 19% под налог с процентов по вкладам будут подпадать доходы от них свыше 190 тысяч рублей. На накопительных счетах и депозитах в этом случае должно находиться более миллиона рублей. Об этом сообщили «Известия» .

По словам аналитика ФГ «Финам» Игоря Додонова, средний размер депозита среди россиян составляет порядка 338 тысяч рублей. По информации Freedom Finance Global, более миллиона рублей на вкладах держать примерно 3-5% граждан.

В бюджете на три года от налога на проценты по вкладам заложили поступления в размере 312 млрд рублей. В 2024 году правительство планирует получить 101 миллиард рублей дохода, в 2025 году — 104 миллиарда рублей, а в 2026 — 107 миллиардов рублей.

Руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман подчеркнул, что сейчас в России растет число желающих открыть депозит, поэтому такие оценки дохода в казну не кажутся фантастическими.

Ранее Центробанк повысил ключевую ставку до 19%. Регулятор ужесточил денежно-кредитную политику для снижения уровня инфляции.