Россиянам напомнили, какие вклады будут облагаться налогом
«Известия»: под налог на вклады за 2023 год подпадут доходы от 190 тысяч рублей
На фоне повышения ключевой ставки Центробанка с 18% до 19% под налог с процентов по вкладам будут подпадать доходы от них свыше 190 тысяч рублей. На накопительных счетах и депозитах в этом случае должно находиться более миллиона рублей. Об этом сообщили «Известия».
По словам аналитика ФГ «Финам» Игоря Додонова, средний размер депозита среди россиян составляет порядка 338 тысяч рублей. По информации Freedom Finance Global, более миллиона рублей на вкладах держать примерно 3-5% граждан.
В бюджете на три года от налога на проценты по вкладам заложили поступления в размере 312 млрд рублей. В 2024 году правительство планирует получить 101 миллиард рублей дохода, в 2025 году — 104 миллиарда рублей, а в 2026 — 107 миллиардов рублей.
Руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман подчеркнул, что сейчас в России растет число желающих открыть депозит, поэтому такие оценки дохода в казну не кажутся фантастическими.
Ранее Центробанк повысил ключевую ставку до 19%. Регулятор ужесточил денежно-кредитную политику для снижения уровня инфляции.