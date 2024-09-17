Россияне стали получать уведомления об уплате налога на вклады

Россияне начали получать от Федеральной налоговой службы (ФНС) уведомления о начислении налога на процентные доходы по вкладам. Об этом сообщил РБК .

В рассылке от ФНС перечислены банки с открытыми вкладами, суммы процентов по счетам и депозитам и сумма, с которой нужно оплатить налог, а также итоговый размер выплаты.

«Суммы налога на вклады к уплате в бюджет определяются по итогам налогового периода (год), когда ФНС определяет значения по каждому налогоплательщику и направляет уведомления», — отметил представитель Минфина.

Прошлый год стал перым, по итогам которого служба взимает подоходный налог на проценты по вкладам. Оплатить его россияне должны до 1 декабря 2024 года. По закону, налогом взимается по совокупному процентному доходу за год по всем вкладам в отечественных банках за вычетом необлагаемой суммы. В прошлом году она составляла 150 тысяч рублей.