На эстонской границе в Нарве появились очереди в преддверии Дня России

Большая очередь желающих посетить Российскую Федерацию собралась со стороны Эстонии у пропускного пункта в Нарве перед Днем России. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Санкт-Петербургской таможни.

В ведомстве предупредили, что такая ситуация может продлиться в течение всех праздничных дней.

В то же время со стороны России перед пунктом пропуска Ивангорода очередей нет.

Начальник Санкт-Петербургской таможни Юрий Плотников заверил, что в случае большого наплыва желающих перейти границу таможенники и пограничники постараются ускорить работу.

В пресс-службе напомнили, что эстонский КПП работает с 07:00 до 23:00, а с 15 июня будет закрываться в 19:00 по московскому времени, российский МАПП «Ивангород» открыт круглосуточно.

Ранее российские таможенники сообщали об очередях со стороны Эстонии. Особенно большими они были в преддверии Дня Победы.