Жители Эстонии массово поехали в Россию для празднования Дня Победы

Shot: очередь желающих встретить День Победы в России выстроилась на КПП в Нарве

Многолюдные очереди скопились около пограничного контрольно-пропускного пункта в Нарве для прохода в Ивангород. Как сообщил телеграм-канал Shot , люди массово выезжают из Эстонии в Россию, чтобы отпраздновать День Победы.

В подтверждение своих слов авторы опубликовали фотографии, на которых видны скопления людей, стоящих в очередях.

По данным Shot, наплыв начался еще три дня назад. Причиной стало поведение эстонских пограничников, которые тщательно осматривают желающих уехать в Россию на предмет санкционных товаров, а также спрашивают о целях поездки.

Среднее время прохождения границы занимает от трех до пяти часов, но желающих отметить День Победы именно 9 мая не уменьшилось. В балтийской республике этот праздник не отмечают много лет.

В последний раз подобные очереди в Нарве скапливались в конце декабря. Как рассказала 360.ru жительница Эстонии Анастасия, чтобы попасть в Ленинградскую область, людям пришлось ждать не менее четырех часов, а некоторые не успевали пройти и за один день, поэтому оставались ночевать.